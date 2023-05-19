А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я

Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи

Речь – это способ общения между людьми. Чтобы достичь полного взаимопонимания, яснее и образнее выражать свою мысль, используются многие лексические приемы, в частности, фразеологизмы – устойчивые обороты речи, которые имеют самостоятельное значение и свойственны определенному языку. Часто, чтобы добиться некоего речевого эффекта простых слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое собственное отношение к происходящему – все это можно выразить гораздо емче, точнее, эмоциональнее. Мы часто используем фразеологические обороты в повседневной речи, порой даже, не замечая – ведь некоторые из них просты, привычны, и знакомы с детства. Многие из них пришли к нам из других языков, эпох, сказок, легенд.

Фразеологизмы

Новые фразеологизмы

Как собака на сене
Фразеологизмы
С волками жить, по-волчьи выть
Фразеологизмы
Бог сподобил
Фразеологизмы
Бог убил
Фразеологизмы
Бога нет
Фразеологизмы
Богом дано
Фразеологизмы
Богом забытый
Фразеологизмы
Богом обиженный
Фразеологизмы
Богом убитый
Фразеологизмы
Боже (Господь) упаси
Фразеологизмы
Боже милостивый
Фразеологизмы
Боже правый
Фразеологизмы
Боже ты мой
Фразеологизмы
Боже праведный
Фразеологизмы
Божий воин
Фразеологизмы
Божий дар
Фразеологизмы
Божий дом
Фразеологизмы
Божий свет
Фразеологизмы
Божий суд
Фразеологизмы
Бог спас
Фразеологизмы
Божья душа
Фразеологизмы
Божьей милостью
Фразеологизмы
Божий человек
Фразеологизмы
Божья коровка
Фразеологизмы

Популярные фразеологизмы

Не показывать вида
Фразеологизмы
Как воздух
Фразеологизмы
Фата-моргана
Фразеологизмы
Лить воду на мельницу
Фразеологизмы
Незваный гость хуже татарина
Фразеологизмы
Спустя рукава
Фразеологизмы
Далеко ходить не надо
Фразеологизмы
Соль. Пересолить. Уйти несолоно хлебавши
Фразеологизмы
Стоять на ушах
Фразеологизмы
Уйти от ответа
Фразеологизмы
С первым апреля!
Фразеологизмы
Остальное приложится
Фразеологизмы